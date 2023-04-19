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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど

2023年4月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
13:30　設備稼働率(2月)　　-5.5％
13:30　鉱工業生産(2月)　　4.5％


エキサイトホールディングスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1340円)


＜海外＞
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(3月)　　11.5％
15:00　英・消費者物価コア指数(3月)　　6.2％
15:00　英・生産者物価産出指数(3月)　　12.1％
17:00　南ア・消費者物価指数(3月)　6.9％　7.0％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(3月)　6.9％　6.9％
21:00　ブ・鉱工業生産(2月)　　-0.3％


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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