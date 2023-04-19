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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
13:30 設備稼働率(2月) -5.5％
13:30 鉱工業生産(2月) 4.5％
エキサイトホールディングスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1340円)
＜海外＞
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(3月) 11.5％
15:00 英・消費者物価コア指数(3月) 6.2％
15:00 英・生産者物価産出指数(3月) 12.1％
17:00 南ア・消費者物価指数(3月) 6.9％ 7.0％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(3月) 6.9％ 6.9％
21:00 ブ・鉱工業生産(2月) -0.3％
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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