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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:40JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、非鉄金属、その他 金融業、海運業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほかその他製品、情報・通信業、小売業、銀行業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 483.05 ／ 1.53
2. その他製品 ／ 3,768.27 ／ 1.49
3. 情報・通信業 ／ 4,885.93 ／ 1.46
4. 小売業 ／ 1,482.03 ／ 1.44
5. 銀行業 ／ 197.2 ／ 1.35
6. 食料品 ／ 1,915.42 ／ 1.31
7. 陸運業 ／ 1,957.23 ／ 1.10
8. サービス業 ／ 2,520.12 ／ 1.01
9. 電力・ガス業 ／ 370.27 ／ 0.97
10. 卸売業 ／ 2,581.2 ／ 0.89
11. 医薬品 ／ 3,520.58 ／ 0.80
12. 保険業 ／ 1,313.05 ／ 0.75
13. パルプ・紙 ／ 453.81 ／ 0.67
14. 精密機器 ／ 9,872.38 ／ 0.67
15. 繊維業 ／ 654.86 ／ 0.64
16. 証券業 ／ 369.76 ／ 0.58
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,244.03 ／ 0.45
18. 化学工業 ／ 2,180.46 ／ 0.44
19. 不動産業 ／ 1,419.46 ／ 0.34
20. 空運業 ／ 219.21 ／ 0.29
21. 輸送用機器 ／ 3,190.78 ／ 0.27
22. 機械 ／ 2,289.38 ／ 0.25
23. 電気機器 ／ 3,574.63 ／ 0.18
24. ゴム製品 ／ 3,755.78 ／ 0.11
25. 鉄鋼 ／ 611.25 ／ 0.05
26. 建設業 ／ 1,227.1 ／ 0.04
27. 金属製品 ／ 1,191.45 ／ -0.02
28. ガラス・土石製品 ／ 1,145.96 ／ -0.05
29. 海運業 ／ 1,229.54 ／ -0.08
30. その他金融業 ／ 725.48 ／ -0.10
31. 非鉄金属 ／ 1,102.35 ／ -0.31
32. 石油・石炭製品 ／ 1,105.59 ／ -0.50
33. 鉱業 ／ 433.63 ／ -1.84《CS》
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