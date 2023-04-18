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ＥＬＥＭＥＮＴＳ　大幅に続伸、「ZOZOTOWN」の年齢確認に本人確認サービス「LIQUID eKYC」導入／新興市場スナップショット

2023年4月18日 13:20

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記事提供元：フィスコ

*13:20JST <5246> ＥＬＥＭＥＮＴＳ 1117 +86
大幅に続伸。Zホールディングス＜4689＞傘下のファッションEC「ZOZOTOWN」の年齢確認に、グループ会社の本人確認サービス「LIQUID eKYC」が導入されると発表している。LIQUID eKYCは、AI審査で本人確認業務を自動化するサービス。撮影画像の品質をチェックする画像処理技術や本人確認書類の文字を読み取るOCR技術などの精度の高さが特徴という。《ST》

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