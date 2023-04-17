ｉｓｐａｃｅ　ストップ高買い気配、月面探査プログラムのミッション1でマイルストーンの第8段階完了／新興市場スナップショット

*13:53JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 1901 カ -

ストップ高買い気配。民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション1マイルストーンの第8段階である「Success8」が完了したと発表している。着陸シーケンスの前に計画されている全ての月軌道制御マヌーバを完了し、ランダー（月着陸船）が着陸シーケンスを開始する準備ができていることを実証したという。ispaceのランダーは、日本時間の26日午前0時40分頃に降下を開始し、着陸態勢に入る予定。《ST》