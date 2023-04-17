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ＱＤレーザ 大幅に4日ぶり反発、量子ドットレーザーを量産受注、5月から出荷開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:30JST <6613> ＱＤレーザ 587 +41
大幅に4日ぶり反発。量子ドットレーザーを量産受注し、5月から出荷を開始すると発表している。量子ドットレーザーは光配線用シリコンフォトニクスチップに搭載される光源で、半導体LSIを従来の銅配線ではなく高速の光配線で直接つなぐことでコンピューターの情報処理速度が飛躍的に向上するという。今後、年間数千万台の光通信用レーザー市場に匹敵する光配線市場の立ち上がりに向け、量産体制を強化するとしている。《ST》
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