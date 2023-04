offの本当の意味は? コアで覚える英語 - 前置詞 (8)

コアで覚える英語の前置詞シリーズ8回目は、offを取上げる。前回はonを紹介した。offはonの反対の意味となる。

【前回は】「on = ~の上」と覚えては英語は話せない? part3 コアで覚える英語 - 前置詞 (7)

■offのコア

offはonの反対である。つまりoffのコアは「~離れて」である。接触のonに対してoffは「分離」を表す。onと同様に物理的な分離だけでなく、抽象的な分離を表す場合にも使われる。

■物理的な分離

物理的な分離、つまりその物体から離れていることを表す。

例)

1. Keep off the building.「その建物に近寄るな・入るな」

2. His house is just off the road.「彼の家はその道路からちょっと入った所にある」

3. Have to take your shoes off.「土足厳禁」

4. The button came off.「ボタンが取れた」

3番目の例文のように、服を脱ぐ場合にもoffを使う。

■物ごとからの分離

物理的な分離だけでなく、抽象的な物ごとから離れている・外れていることを表す。

例)

1. get off the subject「本題から外れる」

2. That's off the point.「話がずれている」

3. I see them on and off.「ときどき彼ら(彼女ら)に会う」

4. He was off the career track.「彼はキャリアの道から外れた」

3番目の例文にある「on and off」は「接触と分離」というコアになり、つまり「ときどき」という意味になる。

■乗り物から降りる

「get on」は乗り物乗るであるから、その反対は「get off」となる。

例)

I’ll get off the train at the next station.「次の駅で降りるよ」

■割り引く

「~パーセントoff」などの広告は、日本でもよく目にするのではないだろうか。英語でも同様である。

例)

You can save the 20% off the list price「定価の20%オフで買える」

■任務などから外れる

仕事などの任務からの分離を表す。

例)

I’m off today「今日は休みだ」

offはonと全く逆のコアだと認識していれば問題ないだろう。onのコアが理解できていれば、難しくはないはずだ。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)