「on = ～の上」と覚えては英語は話せない? part3 コアで覚える英語 - 前置詞 (7)

今回も前回まで2回続けて紹介している前置詞「on」のコアの、パート3を紹介していく。

【前回は】「on = ~の上」と覚えては英語は話せない? part2 コアで覚える英語 - 前置詞 (6)

■onのコア

「on」のコアは、「~に接触して」である。必ずしも「~の上に」ではなく、水平・垂直方向を問わず「接触関係」を表す。また物理的な接触だけでなく抽象的なものや事柄の接触も表す。

■(目的・用事を表わして)~のために

物理的な物でなく目的や用事などにonを使うことで「その出来事に接触している」つまり「~に従事している」「~のために~している」という意味を表す。

例)

I’m here on business.「ここには仕事で滞在している」

■動作の継続を表す

動作の継続を表す。上記のように「~のために~」という意味から「そのことに接触していて中々離れられない」つまり「継続している」という意味になると解釈できる。

例)

1. sleep on「眠り続ける」

2. go on talking「話し続ける」

3. on and on「ずっと~している」

また動詞でなく名詞と組み合わせるとその状態であることを表す。

例)

1. on duty「勤務中」

2. on holiday「休暇中」

■心理的に~に接触している

物・物事だけでなく心理的な(継続した)接触も表す。

例)

depend on~「~に頼る」

■時間の接触を表す

ある行動・事象と共に起きる別の事象が接触しているという解釈から「~するとすぐに~」という意味を表す。

例)

On arriving in Tokyo, I called him.「東京に着くとすぐ彼に電話をかけた」

■~が支払う,~のおごりで.

勘定の場面もしくは支払いについて話している場面で「on someone」と表現するとその人物がおごるという意味になる。

例)

1. The drinks are on me this time.「ここは私がおごるよ」

2. It’s on the house.「店のおごり」

以上3回に渡って続けて紹介してきた「on」だが、今回紹介した意味以外にもさまざまな意味に発展する。それらを逐一訳していてもきりがない。コアでイメージを掴んでしまうのが近道である。

因みに日本語で「スイッチオン」のように電源を入れる時にオンと表現するがこれもそのコアイメージに基づいている。英語で「turn on」と言うが、そのコアから「電流と回線が接続する」と解釈できる。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)