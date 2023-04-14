*17:23JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は147円68銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年6月限

寄付147円66銭 高値147円71銭 安値147円63銭 引け147円68銭

売買高総計8927枚

2年 446回 -0.052％

5年 157回 0.151％

10年 370回 0.457％

20年 183回 1.058％

債券先物6月限は、147円66銭で取引を開始。日銀の早期政策修正観測の後退による買いが先行したとみられ、147円71銭まで上げた。その後、日経平均株価が上げ幅を拡大するなかで売りが一時優勢になり、147円63銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債が買われ、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は3.96％、10年債は3.43％、30年債は3.68％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.38％、英国債は3.58％、オーストラリア10年債は3.31％、NZ10年債は4.07％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・21:30 米・3月小売売上高（前月比予想：-0.4％、2月：-0.4％）

・21:30 米・3月輸入物価指数（前月比予想：-0.1％、2月：-0.1％）

・21:45 ウォラー米FRB理事討論会参加（経済見通し）

・22:15 米・3月鉱工業生産（前月比予想：+0.2％、2月：0.0％）

・22:15 米・3月設備稼働率（予想：79.1％、2月：79.1％←78.0％）

・23:00 米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：62.1、3月：62.0）

・23:00 米・2月企業在庫（前月比予想：+0.3％、1月：-0.1％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》