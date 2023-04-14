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クリングル 一時ストップ高、脊髄損傷急性期患者対象の第3相臨床試験の患者組み入れ完了／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:59JST <4884> クリングル 1008 +65
一時ストップ高。脊髄損傷急性期患者に対して組み換えヒトHGF（肝細胞増殖因子）タンパク質製剤を投与する第3相臨床試験の患者組み入れが完了したと発表している。最終症例の6カ月間の経過観察を終了した後、全症例の有効性及び安全性データの解析・評価を行う予定。HGFは成熟肝細胞の増殖を促進する因子として発見された生理活性タンパク質。様々な組織・臓器の再生と保護を担う多才な生理活性を有するという。《ST》
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