関連記事
サークレイス ストップ高買い気配、ハイブリッドテクノロジーズなどとベトナムに合弁会社設立へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:47JST <5029> サークレイス 731 +90
大幅反発。ハイブリッドテクノロジーズ＜4260＞とエンジニアリング営業支援のグロースリンク（東京都新宿区）との間でベトナムに合弁会社を6月に設立することを視野に入れ、基本合意したと発表している。出資比率はサークレイス75％、ハイブリッドテクノロジーズ12.5％、グロースリンク12.5％。顧客向けSalesforceプラットフォーム関連開発のグローバル展開と100名以上のIT人材を擁する体制の構築が目的。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ウォンテッドリー 大幅に反発、23年8月期中間の営業利益66.0％増、ビジネスSNSプラットフォームが堅調／新興市場スナップショット 4/14 09:35
- アイドマＨＤ 年初来安値、23年8月期第2四半期の営業利益45.7％増も四半期別の利益縮小を嫌気／新興市場スナップショット 4/13 13:45
- シイエヌエス 年初来高値、23年5月期の期末配当予想を45円に上方修正／新興市場スナップショット 4/13 13:23
- FFRI ストップ高買い気配、23年3月期の営業利益予想を上方修正、人件費などが想定より減少／新興市場スナップショット 4/13 13:12
- ＮＰＣ ストップ高、23年8月期の営業利益予想を上方修正、上半期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット 4/13 10:00