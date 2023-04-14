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サークレイス　ストップ高買い気配、ハイブリッドテクノロジーズなどとベトナムに合弁会社設立へ／新興市場スナップショット

2023年4月14日 09:47

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記事提供元：フィスコ

*09:47JST <5029> サークレイス 731 +90
大幅反発。ハイブリッドテクノロジーズ＜4260＞とエンジニアリング営業支援のグロースリンク（東京都新宿区）との間でベトナムに合弁会社を6月に設立することを視野に入れ、基本合意したと発表している。出資比率はサークレイス75％、ハイブリッドテクノロジーズ12.5％、グロースリンク12.5％。顧客向けSalesforceプラットフォーム関連開発のグローバル展開と100名以上のIT人材を擁する体制の構築が目的。《ST》

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