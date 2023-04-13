エスケーエレク　長期シグナルが好転する可能性

*08:26JST <6677> エスケーエレク - -

切り上がる25日線を支持線としたトレンドを形成している。2月半ば以降の強い値動きによって過熱感は警戒されやすいものの、ボリンジャーバンドでは4月3日の+3σ突破から、足もとでの調整で+1σを下回っており、過熱感は和らいだ。長期形状では月足の一目均衡表の雲上限を捉えてきており、長期シグナルが好転する可能性が高い。《FA》