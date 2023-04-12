ボードルア　ストップ高で上場来高値、24年2月期の営業利益予想は30.2％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット

*12:53JST <4413> ボードルア 4875 +700

ストップ高で上場来高値更新。24年2月期の営業利益予想を前期比30.2％増の12.70億円と発表している。専門人材・高度専門人材割合の増加でエンタープライズ顧客や先端技術分野の拡大を図る。同時に発表した23年2月期の営業利益は9.75億円で着地した。説明資料によると、前期比43.5％増。エンタープライズ顧客の拡大と深耕、先端技術分野への注力が奏功し、利益率が改善して会社計画（8.75億円）を上回った。《ST》