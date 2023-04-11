MacbeeP　大幅に3日ぶり反落、公募増資で新株27万株発行、調達資金54億円は借入金返済などに充当／新興市場スナップショット

*12:57JST <7095> MacbeeP 15830 -3650

大幅に3日ぶり反落。公募増資で新株27万株を発行すると発表している。また、公募増資の需要状況などを勘案した上で上限4万0500株の株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）や第三者割当増資を実行する。調達資金の上限約53.65億円は、M&Aに伴う借入金の返済（36.00億円）、人員増強やオフィス拡張（15.78億円）、マーケティング費用（1.87億円）に充当する。新株発行に伴う需給悪化懸念から売りが優勢となっているようだ。《ST》