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USENNEX 大幅続伸、上半期営業益は増益に転換で増配も発表
記事提供元：フィスコ
*10:43JST USENNEX---大幅続伸、上半期営業益は増益に転換で増配も発表
USENNEX＜9418＞は大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は95.4億円で前年同期比7.9％増となり、第1四半期の同2.9％減から一転して増益での着地となっている。前期反動減の業務用システムを除く全ての事業で増収増益を達成している。上半期末配当金は従来計画の9円から10円に引き上げ、年間配当金は前期比5円増の20円となる。モメンタム好転による通期業績の上振れ期待なども高まる方向へ。《ST》
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