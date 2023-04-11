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NY金：続落で2003.80ドル、ドル高を嫌気して一時2000ドルを下回る
記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY金：続落で2003.80ドル、ドル高を嫌気して一時2000ドルを下回る
NY金先物6月限は続落（COMEX金6月限終値：2003.80 ↓22.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－22.60ドルの2003.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1996.50ドル－2021.50ドル。アジア市場の序盤で2021.50ドルまで買われたが、その後は利食い売りが増えたことで弱含み、米国市場の前半にかけて1996.50ドルまで一段安となった。ドル高が嫌気されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に2006ドルを挟んだ水準で推移。《CS》
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