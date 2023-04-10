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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米卸売在庫、中マネーサプライなど

2023年4月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米卸売在庫、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(2月)　2兆5146億円　-1兆9766億円
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　消費者態度指数(3月)　31.5　31.1
15:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月)　50.7　50.8
15:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(3月)　52.8　52.0


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月7日まで1カ月間)　0.71％　0.74％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(3月)　-0.15％　0.04％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・自動車販売台数(3月)　　129949台
23:00　米・卸売在庫(2月)　0.2％　0.2％


中・資金調達総額(3月、15日までに)　4兆5000億元　3兆1560億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　3兆3000億元　1兆8121億元

米・国際通貨基金(IMF)・世界銀行2023年春季会合(16日まで)

米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

欧・株式市場は祝日のため休場(イースターマンデー)

香港・株式市場は祝日のため休場(イースターマンデー)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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