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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米卸売在庫、中マネーサプライなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米卸売在庫、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(2月) 2兆5146億円 -1兆9766億円
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 消費者態度指数(3月) 31.5 31.1
15:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月) 50.7 50.8
15:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(3月) 52.8 52.0
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月7日まで1カ月間) 0.71％ 0.74％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(3月) -0.15％ 0.04％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・自動車販売台数(3月) 129949台
23:00 米・卸売在庫(2月) 0.2％ 0.2％
中・資金調達総額(3月、15日までに) 4兆5000億元 3兆1560億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 3兆3000億元 1兆8121億元
米・国際通貨基金(IMF)・世界銀行2023年春季会合(16日まで)
米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
欧・株式市場は祝日のため休場(イースターマンデー)
香港・株式市場は祝日のため休場(イースターマンデー)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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