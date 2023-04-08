エルメスの腕時計「ケープコッド」ストライプ柄の文字盤にシェーヌ・ダンクルを描いた新作

エルメス(HERMÈS)の腕時計「ケープコッド」から新作が登場。2023年7月以降より発売予定だ。

■エルメスの腕時計「ケープコッド」新作

「ケープコッド」は、1991年にアンリ・ドリニーによって生み出された腕時計。長方形に正方形を重ねたケースは、錨鎖から着想を得たエルメスの人気シルバージュエリー「シェーヌ・ダンクル」のコマの半分を2つ組み合わせた独創的なデザインだ。

■フェミニンな色調

そんな「ケープコッド」から、ストライプ状にラインが走る文字盤に「シェーヌ・ダンクル」を描いた新モデルが登場。グリシーヌまたはブルーのフェミニンな色調を用いた2型を展開する。

グリシーヌの腕時計には、二重巻きのストラップ“ドゥブルトゥール”をセット。一方、ブルーの腕時計には、ストームブルーのアリゲーターストラップを組み合わせつつ、ケースにダイヤモンドセッティングを施した。

【詳細】

エルメス新作腕時計

発売予定時期：2023年7月以降



■「ケープコッド」シェーヌ・ダンクル 466,400円(予価)

ケース：23×23mm、ステンレススティール製、反射防止加工サファイアクリスタル、3気圧防水

文字盤：型打ちおよび透明グリシーヌのラッカーコーティング仕上げ、「シェーヌ・ダンクル」モチーフ

ムーブメント：スイス製クォーツ

機能：時・分表示

ストラップ：ヴォー・アテナ(カラー：グリシーヌ)



■「ケープコッド」シェーヌ・ダンクル 1,004,300円(予価)

ケース：23×23mm、ステンレススティール製、ダイヤモンド(46個)、反射防止加工サファイアクリスタル、3気圧防水

文字盤：型打ちおよび透明ブルーのラッカーコーティング仕上げ、「シェーヌ・ダンクル」モチーフ

ムーブメント：スイス製クォーツ

機能：時・分表示

ストラップ：アリゲーターストラップ(カラー：ストームブルー)

©Joël Von Allmen