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エルメスの腕時計「ケープコッド」ストライプ柄の文字盤にシェーヌ・ダンクルを描いた新作
記事提供元：ファッションプレス
エルメス(HERMÈS)の腕時計「ケープコッド」から新作が登場。2023年7月以降より発売予定だ。
■エルメスの腕時計「ケープコッド」新作
「ケープコッド」は、1991年にアンリ・ドリニーによって生み出された腕時計。長方形に正方形を重ねたケースは、錨鎖から着想を得たエルメスの人気シルバージュエリー「シェーヌ・ダンクル」のコマの半分を2つ組み合わせた独創的なデザインだ。
■フェミニンな色調
そんな「ケープコッド」から、ストライプ状にラインが走る文字盤に「シェーヌ・ダンクル」を描いた新モデルが登場。グリシーヌまたはブルーのフェミニンな色調を用いた2型を展開する。
グリシーヌの腕時計には、二重巻きのストラップ“ドゥブルトゥール”をセット。一方、ブルーの腕時計には、ストームブルーのアリゲーターストラップを組み合わせつつ、ケースにダイヤモンドセッティングを施した。
【詳細】
エルメス新作腕時計
発売予定時期：2023年7月以降
■「ケープコッド」シェーヌ・ダンクル 466,400円(予価)
ケース：23×23mm、ステンレススティール製、反射防止加工サファイアクリスタル、3気圧防水
文字盤：型打ちおよび透明グリシーヌのラッカーコーティング仕上げ、「シェーヌ・ダンクル」モチーフ
ムーブメント：スイス製クォーツ
機能：時・分表示
ストラップ：ヴォー・アテナ(カラー：グリシーヌ)
■「ケープコッド」シェーヌ・ダンクル 1,004,300円(予価)
ケース：23×23mm、ステンレススティール製、ダイヤモンド(46個)、反射防止加工サファイアクリスタル、3気圧防水
文字盤：型打ちおよび透明ブルーのラッカーコーティング仕上げ、「シェーヌ・ダンクル」モチーフ
ムーブメント：スイス製クォーツ
機能：時・分表示
ストラップ：アリゲーターストラップ(カラー：ストームブルー)
©Joël Von Allmen
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