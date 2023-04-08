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前日に動いた銘柄 part2 アースインフィニティ、ヘッドウォータース、東京通信Gなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アースインフィニティ、ヘッドウォータース、東京通信Gなど
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
アースインフィニティ＜7692＞ 2089 +400
6日から増担保金徴収措置を解除。
ジャパンエン＜6016＞ 2154 +400
UEエンジンへの期待感が継続。
阪神内燃機工業＜6018＞ 1680 +300
ディーゼルエンジンの一角が急伸で連想感。
アイビーシー＜3920＞ 732 +100
業績上方修正以降は上値追いの動きに。
JHD＜2721＞ 478 +42
プライム市場動き鈍く材料ないスタンダード低位株に短期資金向かう。
東海ソフト＜4430＞ 999 +105
業績・配当予想の上方修正を発表。
元旦ビューティ＜5935＞ 4585 +905
単なる値幅取りの動きが継続。
日本色材＜4920＞ 1736 +181
化粧品メーカーからの受注回復で業績上方修正。
クシム＜2345＞ 440 +28
Speee子会社とブロックチェーンのクロスチェーン技術で提携。
くろがね工作所＜7997＞ 648 -74
今期の最終黒字見通しを引き続き材料視。
GMB＜7214＞ 1018 +1
低PBRの自動車部品株として直近人気化の反動。
エヌリンクス＜6578＞ 240-10
材料もなく6日に急伸の反動。
ヘッドウォータース＜4011＞ 13790+3000
「NVIDIA Jetson」対応のエッジAIデバイス管理ソリョーション開発。
リックソフト＜4429＞ 1590 +94
23年2月期の営業利益予想を上方修正、オンプレミス型が伸長。
ASJ＜2351＞ 532 +80
「ChatGPT」に対応したAIキーボードアプリ「PassKeys」リリース。
ピアズ＜7066＞ 1019 +23
子会社がリーディングマークとの事業提携により人的資本経営支援を強化。
キューブ＜7112＞ 1046 -120
月次業績を発表、3月の既存店売上高は前年同月比15.5％減。
イメージ・マジック＜7793＞ 1423 -180
7日売買分から東証が信用取引に関する臨時措置を実施へ。
グッドスピード＜7676＞ 1237 -79
中古車価格の下落を懸念した動き。
ログリー＜6579＞ 903 +77
チャットGPT搭載の広告クリエイティブ自動生成ツールのベータ版を開発。
東京通信G<7359> 3195 +288
新株予約権などについて発表。
ハルメクHD<7119> 2251 +94
直近IPO、再度物色向かう。《CS》
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