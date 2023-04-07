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7日の日本国債市場概況：債券先物は147円66銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:44JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は147円66銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年6月限
寄付147円68銭 高値147円75銭 安値147円51銭 引け147円66銭
売買高総計7339枚
2年 446回 -0.066％
5年 156回 0.142％
10年 370回 0.457％
20年 183回 1.052％
債券先物6月限は、147円68銭で取引を開始。聖金曜日で主要市場が休場になるほか、米国の3月雇用統計の発表を控えて、持ち高調整中心の売り買いが交錯したとみられ、147円75銭に上昇後、147円51銭まで下落し、前日比横ばいで引けた。現物債の取引では、2年債、20年債が買われ、5年債、10年債が売られた。
＜米国債概況＞
米国市場は短縮取引。
＜その他外債市況・10年債＞
独、英、豪、NZ市場は休場。
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・21:30 米・3月非農業部門雇用者数（予想：+23.0万人、2月：+31.1万人）
・21:30 米・3月失業率（予想：3.6％、2月：3.6％）
・21:30 米・3月平均時給（前年比予想：+4.3％、2月：+4.6％）
・04:00 米・2月消費者信用残高（予想：+180.00億ドル、1月：+147.99憶ドル）
・休場（聖金曜日）：独、スイス、英、米、カナダなど
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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