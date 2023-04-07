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東京通信G 大幅に4日ぶり反発、新株予約権発行などで41.5億円調達、M＆A待機資金や開発に充当／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <7359> 東京通信G 3270 +363
大幅に4日ぶり反発。新株予約権計1万0983個（潜在株式数109万8300株）と新株予約権付社債（新株予約権総数20個、潜在株式数10万1700株）を発行し、約41.5億円を調達すると発表している。M＆A待機資金やGameFi領域のコンテンツ開発、ヘルステックアプリや推し活×メッセージアプリの機能開発・プロモーション、メタバース・NFTなどのWeb3.0領域での投資やサービス開発に充当する。発行済株式総数に対する希薄化率は24.29％。《ST》
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