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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、露GDPなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、露GDPなど
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(2月) 1.5％ 0.8％
08:30 家計支出(2月) 4.3％ -0.3％
08:30 実質賃金総額(2月) -4.1％
14:00 景気先行CI指数(2月) 96.4 96.6
14:00 景気一致指数(2月) 97.0 96.4
15:00 コール市場残高(3月、日本銀行)
＜海外＞
21:30 米・非農業部門雇用者数(3月) 24.0万人 31.1万人
21:30 米・失業率(3月) 3.6％ 3.6％
21:30 米・平均時給(3月) 4.3％ 4.6％
25:00 露・GDP(10-12月)
中・外貨準備高(3月) 3兆1331億5千万ドル
米・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)、債券市場は短縮取引
欧・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)
香港・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)
米・ニューヨーク国際自動車ショー(16日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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