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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、露GDPなど

2023年4月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、露GDPなど
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(2月)　1.5％　0.8％
08:30　家計支出(2月)　4.3％　-0.3％
08:30　実質賃金総額(2月)　　-4.1％
14:00　景気先行CI指数(2月)　96.4　96.6
14:00　景気一致指数(2月)　97.0　96.4
15:00　コール市場残高(3月、日本銀行)


＜海外＞
21:30　米・非農業部門雇用者数(3月)　24.0万人　31.1万人
21:30　米・失業率(3月)　3.6％　3.6％
21:30　米・平均時給(3月)　4.3％　4.6％
25:00　露・GDP(10-12月)


中・外貨準備高(3月)　　3兆1331億5千万ドル

米・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)、債券市場は短縮取引

欧・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)

香港・株式市場は祝日のため休場(聖金曜日)

米・ニューヨーク国際自動車ショー(16日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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