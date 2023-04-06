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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、中財新サービス業PMI、独鉱工業生産指数など

2023年4月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、中財新サービス業PMI、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(3月)　　6.15


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(2月)　117.19億豪ドル　116.88億豪ドル
10:45　中・財新サービス業PMI(3月)　55.0　55.0
10:45　中・財新総合PMI(3月)　　54.2
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.75％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
14:45　スイス・失業率(3月)　2.0％　2.1％
15:00　独・鉱工業生産指数(2月)　-0.4％　3.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19.8万件
21:30　加・失業率(3月)　　5.0％


米・セントルイス連銀総裁が講演

台湾・蔡英文総統が中米訪問時帰路にロサンゼルスに立ち寄り(7日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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