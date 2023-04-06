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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、中財新サービス業PMI、独鉱工業生産指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、中財新サービス業PMI、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(3月) 6.15
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(2月) 117.19億豪ドル 116.88億豪ドル
10:45 中・財新サービス業PMI(3月) 55.0 55.0
10:45 中・財新総合PMI(3月) 54.2
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.75％ 6.50％
13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％
14:45 スイス・失業率(3月) 2.0％ 2.1％
15:00 独・鉱工業生産指数(2月) -0.4％ 3.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 19.8万件
21:30 加・失業率(3月) 5.0％
米・セントルイス連銀総裁が講演
台湾・蔡英文総統が中米訪問時帰路にロサンゼルスに立ち寄り(7日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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