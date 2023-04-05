*08:20JST 4/5

強気材料

・日経平均は上昇（28287.42、+99.27）

・米原油先物は上昇（80.71、+0.29）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33402.38、-198.77）

・ナスダック総合指数は下落（12126.33、-63.13）

・シカゴ日経先物は下落（28090、大阪比-170）

・1ドル＝131.60-70円

・SOX指数は下落（3142.50、-57.92）

・VIX指数は上昇（19.00、+0.45）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・サービス業PMI（3月）

・総合PMI（3月）

・石油製品価格（3日）

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インドサービス業PMI（3月）

・インド総合PMI（3月）

・独製造業受注（2月）

・独7年物国債入札

・ユーロ圏サービス業PMI（3月）

・ユーロ圏総合PMI（3月）

・ブラジルサービス業PMI（3月）

・ブラジル総合PMI（3月）

・米ADP全米雇用報告（3月）

・米貿易収支（2月）

・米サービス業PMI（3月）

・米総合PMI（3月）

・米ISM非製造業景況指数（3月）

・ニューヨーク国際自動車ショー報道公開

・中国、香港、台湾の株式市場は祝日のため休場

[サポート＆レジスタンス]

標準偏差+2σ 28634

レジスタンス（2） 28386

レジスタンス（1） 28337

終値 28287

ピボット 28238

サポート（1） 28189

サポート（2） 28090

5日移動平均 28037

転換線 27732

25日移動平均 27727

基準線 27684

100日移動平均 27406

200日移動平均 27363

先行スパンA 27229

先行スパンB 26929

標準偏差-2σ 26820《NH》