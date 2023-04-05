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4/5の強弱材料
*08:20JST 4/5
強気材料
・日経平均は上昇（28287.42、+99.27）
・米原油先物は上昇（80.71、+0.29）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33402.38、-198.77）
・ナスダック総合指数は下落（12126.33、-63.13）
・シカゴ日経先物は下落（28090、大阪比-170）
・1ドル＝131.60-70円
・SOX指数は下落（3142.50、-57.92）
・VIX指数は上昇（19.00、+0.45）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・サービス業PMI（3月）
・総合PMI（3月）
・石油製品価格（3日）
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドサービス業PMI（3月）
・インド総合PMI（3月）
・独製造業受注（2月）
・独7年物国債入札
・ユーロ圏サービス業PMI（3月）
・ユーロ圏総合PMI（3月）
・ブラジルサービス業PMI（3月）
・ブラジル総合PMI（3月）
・米ADP全米雇用報告（3月）
・米貿易収支（2月）
・米サービス業PMI（3月）
・米総合PMI（3月）
・米ISM非製造業景況指数（3月）
・ニューヨーク国際自動車ショー報道公開
・中国、香港、台湾の株式市場は祝日のため休場
[サポート＆レジスタンス]
標準偏差+2σ 28634
レジスタンス（2） 28386
レジスタンス（1） 28337
終値 28287
ピボット 28238
サポート（1） 28189
サポート（2） 28090
5日移動平均 28037
転換線 27732
25日移動平均 27727
基準線 27684
100日移動平均 27406
200日移動平均 27363
先行スパンA 27229
先行スパンB 26929
標準偏差-2σ 26820《NH》
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