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出来高変化率ランキング（13時台）～ガーラ、ネクステージなどがランクイン

2023年4月4日 14:30

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記事提供元：フィスコ

*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ガーラ、ネクステージなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月4日　13:55　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7793＞ イメージ・マジック 　1608700 　29180　 5413.02% 26.11%
＜7271＞ 安永　　　　　　　 　1523000 　120360　 1165.37% 13.53%
＜4598＞ DELTA－P　　 　4442400 　363000　 1123.80% -0.75%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル　 　817100 　78240　 944.35% 2.63%
＜4777＞ ガーラ　　　　　　 　1715300 　171020　 902.98% 3.55%
＜4892＞ サイフューズ　　　 　6244200 　680180　 818.02% 24.19%
＜3186＞ ネクステージ　　　 　4919300 　666800　 637.75% -9.35%
＜5935＞ 元旦　　　　　　　 　430700 　68980　 524.38% -6.23%
＜5250＞ プライムストラテジー 　327300 　63380　 416.41% 0.58%
＜6562＞ ジーニー　　　　　 　2388100 　472440　 405.48% -10.24%
＜5138＞ Rebase　　　 　189600 　40840　 364.25% -7.75%
＜1514＞ 住石HD　　　　　 　8478700 　1984600　 327.22% 14.56%
＜2411＞* ゲンダイAG　　　 　269400 　64560　 317.29% -5.96%
＜8227＞ しまむら　　　　　 　625400 　152840　 309.19% -5.28%
＜7467＞ 萩原電気HD　　　 　151600 　38220　 296.65% 1.96%
＜4023＞ クレハ　　　　　　 　235500 　60100　 291.85% -1.4%
＜7599＞ IDOM　　　　　 　1434100 　376240　 281.17% -2.91%
＜4492＞ ゼネテック　　　　 　1109400 　292280　 279.57% -23.57%
＜4980＞ デクセリアルズ　　 　1179500 　328040　 259.56% -6.68%
＜6390＞* 加藤製　　　　　　 　326900 　94240　 246.88% 8.41%
<7280> ミツバ　　　　　　 　703300 　209520　 235.67% 8.22%
<3793> ドリコム　　　　　 　776900 　237020　 227.78% -4.48%
<6331>* 菱化工機　　　　　 　90800 　28420　 219.49% 5.71%
<7965> 象印マホービン　　 　322500 　102300　 215.25% 5.97%
<3991>* ウォンテッドリ　　 　122900 　40220　 205.57% 2.89%
<4889>* レナサイエンス　　 　441100 　159800　 176.03% 12.72%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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