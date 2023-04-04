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出来高変化率ランキング（13時台）～ガーラ、ネクステージなどがランクイン
*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ガーラ、ネクステージなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月4日 13:55 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7793＞ イメージ・マジック 1608700 29180 5413.02% 26.11%
＜7271＞ 安永 1523000 120360 1165.37% 13.53%
＜4598＞ DELTA－P 4442400 363000 1123.80% -0.75%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 817100 78240 944.35% 2.63%
＜4777＞ ガーラ 1715300 171020 902.98% 3.55%
＜4892＞ サイフューズ 6244200 680180 818.02% 24.19%
＜3186＞ ネクステージ 4919300 666800 637.75% -9.35%
＜5935＞ 元旦 430700 68980 524.38% -6.23%
＜5250＞ プライムストラテジー 327300 63380 416.41% 0.58%
＜6562＞ ジーニー 2388100 472440 405.48% -10.24%
＜5138＞ Rebase 189600 40840 364.25% -7.75%
＜1514＞ 住石HD 8478700 1984600 327.22% 14.56%
＜2411＞* ゲンダイAG 269400 64560 317.29% -5.96%
＜8227＞ しまむら 625400 152840 309.19% -5.28%
＜7467＞ 萩原電気HD 151600 38220 296.65% 1.96%
＜4023＞ クレハ 235500 60100 291.85% -1.4%
＜7599＞ IDOM 1434100 376240 281.17% -2.91%
＜4492＞ ゼネテック 1109400 292280 279.57% -23.57%
＜4980＞ デクセリアルズ 1179500 328040 259.56% -6.68%
＜6390＞* 加藤製 326900 94240 246.88% 8.41%
<7280> ミツバ 703300 209520 235.67% 8.22%
<3793> ドリコム 776900 237020 227.78% -4.48%
<6331>* 菱化工機 90800 28420 219.49% 5.71%
<7965> 象印マホービン 322500 102300 215.25% 5.97%
<3991>* ウォンテッドリ 122900 40220 205.57% 2.89%
<4889>* レナサイエンス 441100 159800 176.03% 12.72%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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