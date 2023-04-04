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4/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 4/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28188.15、+146.67）
・NYダウは上昇（33601.15、+327.00）
・VIX指数は低下（18.55、-0.15）
・米原油先物は上昇（80.42、+4.75）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（12189.45、-32.45）
・シカゴ日経先物は下落（28205、大阪比-45）
・1ドル＝132.30-40円
・SOX指数は下落（3200.43、-30.44）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀短観全容（3月）
・マネタリーベース（3月）
・十倉経団連会長が記者会見
・主要7カ国（G7）貿易相会合
・トランザクション・メディア・ネットワークスが新規上場
・衆院本会議
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独貿易収支（2月）
・ユーロ圏生産者物価指数（2月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（3月）
・ブラジル自動車販売台数（3月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米製造業受注（2月）
・米JOLT求人件数（2月）
・米クリーブランド連銀総裁が講演
・北大西洋条約機構（NATO）外相会合（5日まで）
・欧州連合（EU）米エネルギー相会合
・台湾とインドは休場《ST》
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