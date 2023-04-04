*08:23JST 4/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28188.15、+146.67）

・NYダウは上昇（33601.15、+327.00）

・VIX指数は低下（18.55、-0.15）

・米原油先物は上昇（80.42、+4.75）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（12189.45、-32.45）

・シカゴ日経先物は下落（28205、大阪比-45）

・1ドル＝132.30-40円

・SOX指数は下落（3200.43、-30.44）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀短観全容（3月）

・マネタリーベース（3月）

・十倉経団連会長が記者会見

・主要7カ国（G7）貿易相会合

・トランザクション・メディア・ネットワークスが新規上場

・衆院本会議

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独貿易収支（2月）

・ユーロ圏生産者物価指数（2月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（3月）

・ブラジル自動車販売台数（3月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米製造業受注（2月）

・米JOLT求人件数（2月）

・米クリーブランド連銀総裁が講演

・北大西洋条約機構（NATO）外相会合（5日まで）

・欧州連合（EU）米エネルギー相会合

・台湾とインドは休場《ST》