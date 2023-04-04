*07:36JST NY金：強含みで2000.40ドル、2000ドル台を回復

NY金先物6月限は強含み（COMEX金6月限終値：2000.40 ↑14.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋14.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1965.90ドル－2008.00ドル。アジア市場で1965.90ドルまで売られたが、ドル高が一服し、米長期金利は低下したことを受けて米国市場で2008.000ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に2000ドルを挟んだ水準で推移。《CS》