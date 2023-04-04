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[通貨オプション]OP売り継続、欧米祭日控え
記事提供元：フィスコ
*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、欧米祭日控え
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。欧米祭日を控えレンジ相場の思惑にオプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物13.02％⇒12.97％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.13％⇒11.86％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.49％⇒11.28％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.66％⇒10.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋2.01％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.81％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.59％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.32％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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