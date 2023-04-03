*17:13JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は147円71銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年6月限

寄付147円67銭 高値147円82銭 安値147円59銭 引け147円71銭

売買高総計12072枚

2年 446回 -0.044％

5年 156回 0.115％

10年 369回 0.364％

20年 183回 1.064％

債券先物6月限は、147円67銭で取引を開始。産油国の追加減産発表を受けた原油急反発を懸念してか売り先行で始まったが、いったん買い戻しがみられ147円82銭まで上げた。しかし、その後、あすの10年債入札への警戒感もあって売りが再び強まり、147円59銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.09％、10年債は3.53％、30年債は3.71％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.34％、英国債は3.53％、オーストラリア10年債は3.31％、NZ10年債は4.08％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・3月製造業PMI改定値（予想：48.0、速報値：48.0）

・22:45 米・3月製造業PMI改定値（予想：49.3、速報値：49.3）

・23:00 米・3月ISM製造業景況指数（予想：47.5、1月：47.7）

・23:00 米・2月建設支出（前月比予想：0.0％、12月：-0.1％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》