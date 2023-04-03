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グッドスピード 資金の借入
記事提供元：フィスコ
*15:38JST グッドスピード---資金の借入
グッドスピード＜7676＞は31日、資金の借入れを行うことを発表した。
同社では、中古車の小売店舗の出店や、商品・サービスの拡充等、中古車の小売事業拡大を図っており、本件は借入日2022年3月31日付のシンジケートローンの返済期日(2023年3月31日)到来にともなう借換えとして、運転資金へ充当することを目的とし、金融機関から借入を行うもの。
組成金額は38.40億円、契約日は2023年3月31日、実行日は2023年3月31日、契約形態はシンジケーション方式によるコミットメントライン、コミットメント期間1年間、担保・保証 無担保・無保証、 利率は基準金利＋スプレッド、アレンジャーはみずほ銀行。
本件による同社の当期業績に与える影響は、2022年11月14日に適時開示している2023年9月期連結業績予想に織り込み済み。《SI》
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