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【市場反応】米シカゴPMI/3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値、ドル軟調
記事提供元：フィスコ
*23:22JST 【市場反応】米シカゴPMI/3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値、ドル軟調
米3月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は43.8と、2月43.6から低下予想に反し上昇した。
そののち発表された米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は62.0と、速報値63.4から予想以上に下方修正され、2月の67から低下。米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待指数として注目している同指数の1年期待インフレ率確報値は3.6％と、速報値3.8％から予想外に下方修正され21年4月来で最低となった。一方で、5-10年期待インフレ率確報値は2.9％と、予想外に速報値2.8％から上方修正された。中長期インフレ期待の上昇はFRBにとり悪い情報となる。
米国債相場は堅調推移を維持。10年債利回りは3.51％まで低下した。ドルも軟調に推移し、ドル・円は133円20銭から132円90銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0902ドルまで上昇した。
【経済指標】・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：62.0（予想：63.3、速報値：63.4）・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：3.6％（予想3.8％、速報値：3.8％）・米・3月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確報値：2.9％（予想2.8％、速報値：2.8％）・米・3月シカゴ購買部協会景気指数：43.8（予想：43.0、2月：43.6）《KY》
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