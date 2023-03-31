*17:05JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は148円12銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年6月限

寄付148円14銭 高値148円19銭 安値147円83銭 引け148円12銭

売買高総計16606枚

2年 446回 -0.059％

5年 156回 0.087％

10年 369回 0.320％

20年 183回 1.002％

債券先物6月限は、148円14銭で取引を開始。欧米の金融システム不安の後退を受けて引き続き売りが先行し、147円83銭まで下げた。その後、日銀の4-6月期国債買入方針の今夕発表を控え、持ち高調整の買い戻しが優勢になったとみられ、148円19銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.14％、10年債は3.57％、30年債は3.76％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.38％、英国債は3.55％、オーストラリア10年債は3.29％、NZ10年債は4.17％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・3月消費者物価指数速報値（前年比予想：+7.1％、2月：+8.5％）

・18:00 ユーロ圏・2月失業率（予想：6.6％、1月：6.7％）

・21:00 南ア・2月貿易収支（予想：-146億ランド、1月：-231億ランド）

・21:30 米・2月個人所得（前月比予想：+0.2％、1月：+0.6％）

・21:30 米・2月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.3％、1月：+1.8％）

・21:30 米・2月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.7％、1月：+4.7％）

・22:45 米・3月シカゴ購買部協会景気指数（予想：43.0、2月：43.6）

・23:00 米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：63.3、速報値：63.4）

・24:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演（イタリア・フローレンス）

・04:05 ウィリアムズNY連銀総裁講演（金融政策と経済見通し）

・06:45 クック米FRB理事討論会参加（米経済と金融政策）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》