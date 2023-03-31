*17:08JST 東京為替：ドル・円は底堅い、133円台に再浮上

31日の東京市場でドル・円は底堅い。早朝に132円59銭を付けた後、仲値にかけて国内勢のドル買いが強まり、一時133円51銭まで値を切り上げた。ドル買い一巡後は132円台に失速したが、日本株高を好感した円売りによりドルは133円台に値を戻した。

・ユーロ・円は144円57銭から145円66銭まで上昇。

・ユーロ・ドルは1.0925ドルから1.0880ドルまで値を下げた。

・17時時点：ドル・円133円10-20銭、ユーロ・円144円80-90銭

・日経平均株価：始値28,009.22円、高値28,124.62円、安値27,986.62円、終値28,041.48円（前日比258.55円高）

【要人発言】

・メクラー・スイス国立銀行（中銀）総裁

「適切な金融環境を確保するため、引き続き必要に応じて為替市場で行動する用意」

・S&P

「日本格付けA+を確認。見通しは安定的」

・国際通貨基金（IMF）

「日銀のYCC、長期金利にさらなる柔軟性の可能性」

「日本のインフレ、下押しリスクは世界的な環境や金融ショックに関連」

【経済指標】

・日・3月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+3.2％（予想：+3.1％、2月：+3.3％）

・日・2月有効求人倍率：1.34倍（予想：1.36倍、1月：1.35倍）

・日・2月失業率：2.6％（予想：2.4％、1月：2.4％）

・日・2月鉱工業生産速報値：+4.5％（前月比予想：+2.7％、1月：-5.3％）

・中・3月製造業PMI：51.9（予想：51.6、2月：52.6）

・中・3月非製造業PMI：58.2（予想：55.0、2月：56.3）

・英・10-12月期GDP改定値：前年比+0.6％（予想：+0.4％、速報値：+0.4％）

・独・3月失業率：5.6％（予想：5.5％、2月：5.5％）《TY》