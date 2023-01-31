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オリビア・バートンのバレンタイン、「3D デイジー」腕時計にネイビーの新色レザーストラップ

2023年1月31日 08:26

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記事提供元：ファッションプレス

　オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)から、2023年バレンタインに向けて腕時計などのギフトセットが登場。2023年1月28日(土)より、オリビア・バートン取扱店舗ほかにて発売される。

■オリビア・バートンの2023年バレンタイン向けギフトセット

　2023年バレンタインに向けて、オリビア・バートンの人気コレクション「3D デイジー」より新色のレザーストラップが入った日本限定ギフトセット＆ハートチャーム付きの新作アクセサリーが登場。

■「3D デイジー」×新色“ネイビー”のストラップ

　文字盤に立体的なデイジーをあしらった華やかなデザインの腕時計「3D デイジー」。日本限定ギフトセットでは、ローズゴールドのメッシュストラップに、新色ネイビーのレザーストラップが加わった。ベルトは簡単に付け外し可能のため、気分やシーンによってカスタマイズが楽しめる。

■Wハートのブレスレット＆ピアスのセットも

　アクセサリーは、バレンタインにぴったりのハート型が重なったピアス＆ブレスレットがセットになったギフトボックスを用意。2つのハートモチーフが重なったチャームは、ピンク＆クリアカラーのストーンが上品に輝いている。

【詳細】
2023年バレンタイン限定ギフトセット
発売日：2023年1月28日(土)
取扱店舗：エイチエムエス ウォッチストア ルミネエスト新宿店エイチエムエス ウォッチストア タカシマヤ ゲートタワーモール店オリビア・バートン取扱店舗、オリビア・バートン日本公式オンラインストア
価格：24,200円
商品例：
・＜日本別注限定ギフトセット＞3Dデイジーミディ ローズゴールドメッシュ＆ネイビー
ケースサイズ 30mm
ケース素材 ステンレススチール
ベルト素材 レザー、ステンレススチール
防水 3気圧

・＜オリビア・バートンショップ限定ギフトセット＞クラシック インターリンクハート ブレスレット/スタッドピアスローズゴールド
ブレスレット 全長 18cm(スライドチェーン)、ストーン クリスタル、真鍮(ローズゴールドコーティング)
ピアス 高さ 8mm、幅 14.5mm、ストーン クリスタル、スターリングシルバー(ローズゴールドコーティング)
※オリビア・バートン取扱一部店舗、日本公式オンラインストアのみで販売

【問い合わせ先】
エイチエムエス ウォッチストア ルミネエスト新宿店
TEL：03-6380-1454
エイチエムエス ウォッチストア タカシマヤ ゲートタワーモール店
TEL：052-526-3556

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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