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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏GDP速報値、米消費者信頼感指数など

2023年1月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏GDP速報値、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(12月)　1.36倍　1.35倍
08:30　失業率(12月)　2.5％　2.5％
08:50　鉱工業生産指数(12月)　-1.2％　0.2％
08:50　小売売上高(12月)　0.9％　-1.3％
08:50　百貨店・スーパー売上高(12月)　　2.4％
08:50　日銀金融政策決定会合議事録公表(2012年7-12月開催分)
14:00　消費者態度指数(1月)　　30.3
14:00　住宅着工件数(12月)　0.3％　-1.4％
19:00　外国為替平衡操作の実施状況(12月29日-1月27日)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(12月)　0.4％　1.4％
10:30　中・工業企業利益(12月)　　-3.6％
10:30　中・製造業PMI(1月)　49.9　47.0
10:30　中・非製造業PMI(1月)　51.5　41.6
10:30　中・総合PMI(1月)　　42.6
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(1月)　5.5％　5.5％
18:00　独・GDP速報値(10-12月)　　1.2％
19:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月)　　2.3％
19:30　印・財政赤字(12月)　　2兆2001億7千万ルピー
21:00　印・インフラ産業8業種(12月)　　5.4％
21:00　南ア・貿易収支(12月)　　80億ランド
22:00　独・消費者物価指数(1月)　9.4％　8.6％
22:30　米・雇用コスト指数(10-12月)　1.2％　1.2％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(11月)　-0.5％　0％
23:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(11月)　6.80％　8.64％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月)　45.3　45.1
24:00　米・消費者信頼感指数(1月)　108.9　108.3


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(2月1日まで)

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)改定見通し

独・2年債入札

伊・5年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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