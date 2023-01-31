*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏GDP速報値、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(12月) 1.36倍 1.35倍

08:30 失業率(12月) 2.5％ 2.5％

08:50 鉱工業生産指数(12月) -1.2％ 0.2％

08:50 小売売上高(12月) 0.9％ -1.3％

08:50 百貨店・スーパー売上高(12月) 2.4％

08:50 日銀金融政策決定会合議事録公表(2012年7-12月開催分)

14:00 消費者態度指数(1月) 30.3

14:00 住宅着工件数(12月) 0.3％ -1.4％

19:00 外国為替平衡操作の実施状況(12月29日-1月27日)



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(12月) 0.4％ 1.4％

10:30 中・工業企業利益(12月) -3.6％

10:30 中・製造業PMI(1月) 49.9 47.0

10:30 中・非製造業PMI(1月) 51.5 41.6

10:30 中・総合PMI(1月) 42.6

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(1月) 5.5％ 5.5％

18:00 独・GDP速報値(10-12月) 1.2％

19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月) 2.3％

19:30 印・財政赤字(12月) 2兆2001億7千万ルピー

21:00 印・インフラ産業8業種(12月) 5.4％

21:00 南ア・貿易収支(12月) 80億ランド

22:00 独・消費者物価指数(1月) 9.4％ 8.6％

22:30 米・雇用コスト指数(10-12月) 1.2％ 1.2％

23:00 米・FHFA住宅価格指数(11月) -0.5％ 0％

23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(11月) 6.80％ 8.64％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月) 45.3 45.1

24:00 米・消費者信頼感指数(1月) 108.9 108.3



米・連邦公開市場委員会(FOMC)(2月1日まで)

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)改定見通し

独・2年債入札

伊・5年債、10年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》