ホーム > 経済 > 経済指標・統計 > 記事

国内アナログレコード生産額、2022年は43億3600万円　1989年以来の40億円超え

2023年1月30日 16:44

印刷

記事提供元：スラド

日本レコード協会は26日、アナログレコードの2022年の年間生産額が43億3600万円に達したと発表した。40億円を超えたのは1989年以来33年ぶりだそうだ。2020年の21億2000万円から倍増しており、アナログレコードの復権が見られるという。生産数は213万3000枚と、1999年以来の200万枚を超えとなったとしている（日本レコード協会リリースITmedia）。　

スラドのコメントを読む | メディア | ビジネス | 音楽

　関連ストーリー：
米国の音楽 CD 売上、2004 年以来初めて増加 2022年03月15日
レクサス、アナログレコードプレイヤー搭載のコンセプトモデルを製作 2021年03月30日
アナログレコードからDOSのbootに成功 2020年11月27日
大人の科学マガジン、今度は「レコード録音機」を発売 2020年01月23日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連記事

経済指標・統計の最新ニュース

RSS

» 経済指標・統計の最新ニュースをもっと見る