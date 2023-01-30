Ｍ＆Ａ総合研究所　ストップ高買い気配、23年9月期第1四半期の営業利益96.6％増、進捗率44.4％／新興市場スナップショット

*12:42JST ＜9552＞ Ｍ＆Ａ総合研究所 8820 カ -

ストップ高買い気配。23年9月期第1四半期（22年10-12月）の営業利益を13.98億円と発表している。説明資料によると、前年同期比96.6％増。成約件数が33件（うち4件が手数料総額1億円以上の大型案件）と堅調に推移しているほか、M＆Aアドバイザーを16名増員したことなどが奏功し、大幅な増益となった。通期予想は前期比49.7％増の31.50億円で据え置いた。進捗率は44.4％に達している。《ST》