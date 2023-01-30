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1/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 1/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27382.56、+19.81）
・NYダウは上昇（33978.08、+28.67）
・ナスダック総合指数は上昇（11621.71、+109.30）
・シカゴ日経先物は上昇（27415、大阪比+55）
・VIX指数は低下（18.51、-0.22）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・1ドル＝129.80-90円
・SOX指数は下落（2945.27、-21.33）
・米原油先物は下落（79.68、-1.33）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・国債買いオペ
・令和国民会議（令和臨調）が「政府と日銀の新たな関係構築に向けた緊急提言」発
表記者会見
・日銀国債買いオペ日程（2月）
・NZ貿易収支（12月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）
・ユーロ圏景況感指数（1月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGPM）（1月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル純債務対GDP比（12月）
・ブラジル基礎的財政収支（12月）
・ブラジル貿易収支（先週）
・中国株式市場は春節休場明けで取引再開《ST》
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