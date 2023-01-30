*08:23JST 1/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27382.56、+19.81）

・NYダウは上昇（33978.08、+28.67）

・ナスダック総合指数は上昇（11621.71、+109.30）

・シカゴ日経先物は上昇（27415、大阪比+55）

・VIX指数は低下（18.51、-0.22）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・1ドル＝129.80-90円

・SOX指数は下落（2945.27、-21.33）

・米原油先物は下落（79.68、-1.33）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・国債買いオペ

・令和国民会議（令和臨調）が「政府と日銀の新たな関係構築に向けた緊急提言」発

表記者会見

・日銀国債買いオペ日程（2月）

・NZ貿易収支（12月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）

・ユーロ圏景況感指数（1月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGPM）（1月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル純債務対GDP比（12月）

・ブラジル基礎的財政収支（12月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・中国株式市場は春節休場明けで取引再開《ST》