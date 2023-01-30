関連記事
今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ユーロ圏景況感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ユーロ圏景況感指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本
銀行)
13:00 令和国民会議(令和臨調)が「政府と日銀の新たな関係構築に向けた緊急提言」
発表記者会見
17:00 国債買い入れ日程(2月、日本銀行)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(12月) -18.63億NZドル
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -20.9
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(1月) 95.8
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGPM)(1月) 0.32％ 0.45％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 ブ・純債務対GDP比(12月) 57.5％ 57.0％
21:30 ブ・基礎的財政収支(12月) -201億レアル
27:00 ブ・貿易収支(先週) 3.83億ドル
中・株式市場は春節休場明けで取引再開
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
- 1/27の強弱材料 1/27 08:37
- 今日の注目スケジュール：東京CPI、欧ユーロ圏マネーサプライ、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など 1/27 06:30
- 1/26の強弱材料 1/26 08:27
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP速報値、米新築住宅販売件数など 1/26 06:30
- 1/25の強弱材料 1/25 08:28