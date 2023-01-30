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今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ユーロ圏景況感指数など

2023年1月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ユーロ圏景況感指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本
銀行)
13:00　令和国民会議(令和臨調)が「政府と日銀の新たな関係構築に向けた緊急提言」
発表記者会見
17:00　国債買い入れ日程(2月、日本銀行)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(12月)　　-18.63億NZドル
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　　-20.9
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(1月)　　95.8
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGPM)(1月)　0.32％　0.45％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　ブ・純債務対GDP比(12月)　57.5％　57.0％
21:30　ブ・基礎的財政収支(12月)　　-201億レアル
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　3.83億ドル


中・株式市場は春節休場明けで取引再開


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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