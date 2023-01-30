*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ユーロ圏景況感指数など

＜国内＞

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本

銀行)

13:00 令和国民会議(令和臨調)が「政府と日銀の新たな関係構築に向けた緊急提言」

発表記者会見

17:00 国債買い入れ日程(2月、日本銀行)



＜海外＞

06:45 NZ・貿易収支(12月) -18.63億NZドル

19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -20.9

19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(1月) 95.8

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGPM)(1月) 0.32％ 0.45％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:30 ブ・純債務対GDP比(12月) 57.5％ 57.0％

21:30 ブ・基礎的財政収支(12月) -201億レアル

27:00 ブ・貿易収支(先週) 3.83億ドル



中・株式市場は春節休場明けで取引再開



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》