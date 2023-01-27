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27日の日本国債市場概況：債券先物は146円73銭で終了
*17:12JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は146円73銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年3月限
寄付146円98銭 高値147円05銭 安値146円69銭 引け146円73銭
売買高総計17373枚
2年 444回 -0.005％
5年 155回 0.190％
10年 369回 0.480％
20年 183回 1.370％
債券先物3月限は、146円98銭で取引を開始。前日NY市場での米金利上昇、朝方発表の1月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)の予想を上回る伸び拡大を受けて売り先行となった。いったん買い戻されて147円05銭まで上げ、日銀の5年物共通担保資金供給オペの31日実施発表も下支えしたが、終盤になって売りが再燃し、146円69銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.19％、10年債は3.52％、30年債は3.65％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.23％、英国債は3.32％、オーストラリア10年債は3.55％、NZ10年債は4.08％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・12月マネーサプライM3（前年比予想：+4.6％、11月：+4.8％）
・22:30 米・12月個人所得（前月比予想：+0.2％、11月：+0.4％）
・22:30 米・12月個人消費支出(PCE)（前月比予想：-0.1％、11月：+0.1％）
・22:30 米・12月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.4％、11月：+4.7％）
・24:00 米・12月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.0％、11月：-4.0％）
・24:00 米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：64.6、速報値：64.6）《KK》
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