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出来高変化率ランキング（10時台）～ヘリオス、Chatworkなどがランクイン
*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヘリオス、Chatworkなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月27日 10:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6067＞ インパクト 605000 22560 2581.74% 8.2%
＜9286＞ エネクスインフ 8639 335.4 2475.73% -1.08%
＜6356＞ 日ギア 1377100 194320 608.68% 0.23%
＜7944＞ ローランド 227100 33940 569.12% 6.82%
＜3562＞ No.1 303000 57800 424.22% 5.91%
＜2634＞ 野村SPH有 281200 55950 402.59% 0.66%
＜8142＞ トーホー 203000 41620 387.75% 0.13%
＜7172＞ JIA 184100 39280 368.69% -6.41%
＜8276＞ 平和堂 355600 98240 261.97% 0.05%
＜3455＞ HCM 3911 1083.4 260.99% 0.12%
＜4593＞* ヘリオス 1278500 390000 227.82% 3.41%
＜8871＞ ゴールドクレ 240900 83200 189.54% -6.75%
＜4448＞* Chatwork 1380000 492060 180.45% 7.3%
＜3193＞ 鳥貴族HD 321900 116120 177.21% -0.93%
＜6262＞ ペガサス 886700 320040 177.06% -12.48%
＜5132＞* pluszero 1517100 561240 170.31% 8.82%
＜6557＞ AIAI 1385900 524520 164.22% 1.57%
＜6047＞ Gunosy 637500 247760 157.31% 5.13%
＜4063＞ 信越化 2229400 907500 145.66% 4.15%
＜2742＞ ハローズ 74200 30740 141.38% 0.16%
<9945> プレナス 33300 13860 140.26% 0%
<7256>* 河西工 1921700 890840 115.72% 6.67%
<4461> 第一工業 61900 29580 109.26% -4.76%
<8842> 楽天地 17700 8500 108.24% 1.3%
<9246> プロジェクトC 53100 26140 103.14% 0.65%
<7777> 3Dマトリクス 1514100 770060 96.62% 0.62%
<1928> 積水ハウス 5052700 2574900 96.23% -0.78%
<6504>* 富士電機 1250000 649040 92.59% -3.39%
<8032>* 紙パル商 26900 14000 92.14% 2.37%
<2664> カワチ薬品 105400 58580 79.92% -0.27%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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