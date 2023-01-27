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出来高変化率ランキング（10時台）～ヘリオス、Chatworkなどがランクイン

2023年1月27日 10:48

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記事提供元：フィスコ

*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヘリオス、Chatworkなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月27日　10:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6067＞ インパクト　　　　 605000 　22560　 2581.74% 8.2%
＜9286＞ エネクスインフ　　　8639 　335.4　 2475.73% -1.08%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　1377100 　194320　 608.68% 0.23%
＜7944＞ ローランド　　　　　227100 　33940　 569.12% 6.82%
＜3562＞ No.1　　　　　　303000 　57800　 424.22% 5.91%
＜2634＞ 野村SPH有　　　　281200 　55950　 402.59% 0.66%
＜8142＞ トーホー　　　　　　203000 　41620　 387.75% 0.13%
＜7172＞ JIA　　　　　　　184100 　39280　 368.69% -6.41%
＜8276＞ 平和堂　　　　　　　355600 　98240　 261.97% 0.05%
＜3455＞ HCM　　　　　　　3911 　1083.4　 260.99% 0.12%
＜4593＞* ヘリオス　　　　　　1278500 　390000　 227.82% 3.41%
＜8871＞ ゴールドクレ　　　　240900 　83200　 189.54% -6.75%
＜4448＞* Chatwork　　1380000 　492060　 180.45% 7.3%
＜3193＞ 鳥貴族HD　　　　　321900 　116120　 177.21% -0.93%
＜6262＞ ペガサス　　　　　　886700 　320040　 177.06% -12.48%
＜5132＞* pluszero　　1517100 　561240　 170.31% 8.82%
＜6557＞ AIAI　　　　　　1385900 　524520　 164.22% 1.57%
＜6047＞ Gunosy　　　　637500 　247760　 157.31% 5.13%
＜4063＞ 信越化　　　　　　　2229400 　907500　 145.66% 4.15%
＜2742＞ ハローズ　　　　　　74200 　30740　 141.38% 0.16%
<9945> プレナス　　　　　　33300 　13860　 140.26% 0%
<7256>* 河西工　　　　　　　1921700 　890840　 115.72% 6.67%
<4461> 第一工業　　　　　　61900 　29580　 109.26% -4.76%
<8842> 楽天地　　　　　　　17700 　8500　 108.24% 1.3%
<9246> プロジェクトC　　　53100 　26140　 103.14% 0.65%
<7777> 3Dマトリクス　　　1514100 　770060　 96.62% 0.62%
<1928> 積水ハウス　　　　　5052700 　2574900　 96.23% -0.78%
<6504>* 富士電機　　　　　　1250000 　649040　 92.59% -3.39%
<8032>* 紙パル商　　　　　　26900 　14000　 92.14% 2.37%
<2664> カワチ薬品　　　　　105400 　58580　 79.92% -0.27%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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