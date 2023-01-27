AIAI　昨年来高値、新株予約権の行使完了、少子化対策関連銘柄として引き続き物色／新興市場スナップショット

*09:36JST ＜6557＞ AIAI 948 +54

昨年来高値。22年7月1日に発行した第三者割当による第6回新株予約権の行使が完了したと発表している。行使された新株予約権は1000個で、交付株数は10万株、行使価額総額は6440万円。行使完了で将来の株式価値の希薄化懸念が払拭されたことに加え、岸田文雄首相が少子化対策を強化する方針を示していることから、チャイルドケア事業を手掛けるAIAIグループも関連銘柄として引き続き物色されているようだ。《ST》