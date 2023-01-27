関連記事
NY外為：ドル続伸、米経済への悲観的見方が後退
記事提供元：フィスコ
*01:26JST NY外為：ドル続伸、米経済への悲観的見方が後退
NY外為市場でドルは続伸した。米商務省が発表した10-12月期国内総生産（GDP）速報値が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も予想外に20万件を下回り労働市場のひっ迫が再表明された。
結果を受けて米国経済への悲観的見方が後退。同時に米連邦準備制度理事会（FRB）が当面利上げを継続するとの思惑も強まり、米国債相場も軟調。10年債利回りは3.5％台を回復した。ドル買いも強まり、ドル・円は129円68銭から130円55銭まで上昇し日中高値を更新した。ユーロ・ドルは1.0918ドルから1.0851ドルまで下落し、24日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.242ドルから1.2346ドルまで下落し、日中安値を更新した。《KY》
スポンサードリンク
- 【市場反応】米12月新築住宅販売件数、予想上回りドル買い 1/27 00:19
- 【市場反応】米Q4GDP速報値は鈍化も予想上振れ、新規失業保険申請件数が予想外に減、ドル買い 1/26 23:22
- 日経平均テクニカル:5日ぶり小反落、かぶせ線示現も25日線反転 1/26 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米減速懸念でドル売りも円売りが下支え 1/26 17:25
- 26日の日本国債市場概況：債券先物は147円40銭で終了 1/26 17:14