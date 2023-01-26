*15:40JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、電気機器、銀行業、機械なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか精密機器、その他製品、水産・農林業、化学工業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 不動産業 ／ 1,430.7 ／ 1.11

2. 精密機器 ／ 9,720.72 ／ 1.02

3. その他製品 ／ 3,606.4 ／ 0.98

4. 水産・農林業 ／ 478.14 ／ 0.54

5. 化学工業 ／ 2,058.94 ／ 0.42

6. 空運業 ／ 229.9 ／ 0.37

7. 繊維業 ／ 619.31 ／ 0.35

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,069.45 ／ 0.35

9. 鉱業 ／ 434.14 ／ 0.29

10. サービス業 ／ 2,558.38 ／ 0.22

11. 情報・通信業 ／ 4,881.14 ／ 0.17

12. ガラス・土石製品 ／ 1,107.83 ／ 0.16

13. パルプ・紙 ／ 441.81 ／ 0.12

14. 食料品 ／ 1,772.25 ／ 0.12

15. 証券業 ／ 370.57 ／ 0.08

16. 非鉄金属 ／ 1,105.07 ／ 0.03

17. 建設業 ／ 1,171.59 ／ 0.03

18. 鉄鋼 ／ 567.57 ／ 0.02

19. 卸売業 ／ 2,346.25 ／ -0.02

20. 保険業 ／ 1,431.88 ／ -0.05

21. その他金融業 ／ 702.62 ／ -0.05

22. ゴム製品 ／ 3,394.17 ／ -0.11

23. 電力・ガス業 ／ 346.52 ／ -0.15

24. 輸送用機器 ／ 3,141.21 ／ -0.21

25. 陸運業 ／ 1,854.02 ／ -0.27

26. 医薬品 ／ 3,386.77 ／ -0.33

27. 小売業 ／ 1,401.63 ／ -0.34

28. 金属製品 ／ 1,165.45 ／ -0.37

29. 機械 ／ 2,196.13 ／ -0.40

30. 銀行業 ／ 204.42 ／ -0.42

31. 電気機器 ／ 3,404.94 ／ -0.66

32. 石油・石炭製品 ／ 1,129.91 ／ -0.74

33. 海運業 ／ 1,107.3 ／ -2.82《FA》