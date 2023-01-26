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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:40JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、電気機器、銀行業、機械なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか精密機器、その他製品、水産・農林業、化学工業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 不動産業 ／ 1,430.7 ／ 1.11
2. 精密機器 ／ 9,720.72 ／ 1.02
3. その他製品 ／ 3,606.4 ／ 0.98
4. 水産・農林業 ／ 478.14 ／ 0.54
5. 化学工業 ／ 2,058.94 ／ 0.42
6. 空運業 ／ 229.9 ／ 0.37
7. 繊維業 ／ 619.31 ／ 0.35
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,069.45 ／ 0.35
9. 鉱業 ／ 434.14 ／ 0.29
10. サービス業 ／ 2,558.38 ／ 0.22
11. 情報・通信業 ／ 4,881.14 ／ 0.17
12. ガラス・土石製品 ／ 1,107.83 ／ 0.16
13. パルプ・紙 ／ 441.81 ／ 0.12
14. 食料品 ／ 1,772.25 ／ 0.12
15. 証券業 ／ 370.57 ／ 0.08
16. 非鉄金属 ／ 1,105.07 ／ 0.03
17. 建設業 ／ 1,171.59 ／ 0.03
18. 鉄鋼 ／ 567.57 ／ 0.02
19. 卸売業 ／ 2,346.25 ／ -0.02
20. 保険業 ／ 1,431.88 ／ -0.05
21. その他金融業 ／ 702.62 ／ -0.05
22. ゴム製品 ／ 3,394.17 ／ -0.11
23. 電力・ガス業 ／ 346.52 ／ -0.15
24. 輸送用機器 ／ 3,141.21 ／ -0.21
25. 陸運業 ／ 1,854.02 ／ -0.27
26. 医薬品 ／ 3,386.77 ／ -0.33
27. 小売業 ／ 1,401.63 ／ -0.34
28. 金属製品 ／ 1,165.45 ／ -0.37
29. 機械 ／ 2,196.13 ／ -0.40
30. 銀行業 ／ 204.42 ／ -0.42
31. 電気機器 ／ 3,404.94 ／ -0.66
32. 石油・石炭製品 ／ 1,129.91 ／ -0.74
33. 海運業 ／ 1,107.3 ／ -2.82《FA》
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