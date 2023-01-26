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1/26の強弱材料
*08:27JST 1/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27395.01、+95.82）
・シカゴ日経先物は上昇（27390、大阪比+70）
・NYダウは上昇（33743.84、+9.88）
・SOX指数は上昇（2918.99、+5.25）
・VIX指数は低下（19.08、-0.12）
・米原油先物は上昇（80.15、+0.02）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（11313.36、-20.91）
・1ドル＝129.50-60円
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見（1月17、18日）
・企業向けサービス価格指数（12月）
・対外対内証券投資（先週）
・首都圏新築分譲マンション（12月）
・工作機械受注（12月）
・テクノロジーズが新規上場
・信越化＜4063＞、日東電＜6988＞など決算発表
・韓国GDP（10-12月）
・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・イタリア2年物国債入札
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV建設コスト（1月）
・ブラジル経常収支（12月）
・ブラジル海外直接投資（12月）
・ブラジル連邦政府債務残高（12月）
・米卸売在庫（12月）
・米GDP速報値（10-12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（12月）
・米新築住宅販売件数（12月）
・インテル、ブラックストーン、ダウ、ビザ、マスターカード、LVMHモエヘネシー・
ルイヴィトン、SAP、ボルボなど決算発表
・オーストラリア、中国、台湾、ベトナム、インドの株式市場は休場《ST》
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