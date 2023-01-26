*08:27JST 1/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27395.01、+95.82）

・シカゴ日経先物は上昇（27390、大阪比+70）

・NYダウは上昇（33743.84、+9.88）

・SOX指数は上昇（2918.99、+5.25）

・VIX指数は低下（19.08、-0.12）

・米原油先物は上昇（80.15、+0.02）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（11313.36、-20.91）

・1ドル＝129.50-60円

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見（1月17、18日）

・企業向けサービス価格指数（12月）

・対外対内証券投資（先週）

・首都圏新築分譲マンション（12月）

・工作機械受注（12月）

・テクノロジーズが新規上場

・信越化＜4063＞、日東電＜6988＞など決算発表

・韓国GDP（10-12月）

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・イタリア2年物国債入札

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV建設コスト（1月）

・ブラジル経常収支（12月）

・ブラジル海外直接投資（12月）

・ブラジル連邦政府債務残高（12月）

・米卸売在庫（12月）

・米GDP速報値（10-12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（12月）

・米新築住宅販売件数（12月）

・インテル、ブラックストーン、ダウ、ビザ、マスターカード、LVMHモエヘネシー・

ルイヴィトン、SAP、ボルボなど決算発表

・オーストラリア、中国、台湾、ベトナム、インドの株式市場は休場《ST》