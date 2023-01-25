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25日の日本国債市場概況：債券先物は147円34銭で終了

2023年1月25日 17:08

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記事提供元：フィスコ

*17:08JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は147円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年3月限
寄付147円43銭 高値147円52銭 安値147円29銭 引け147円34銭
売買高総計11215枚

2年 444回 -0.015％
5年 155回 0.180％
10年 369回 0.435％
20年 183回 1.290％

債券先物3月限は、147円43銭で取引を開始。前日NY市場での米金利低下を受けて買いが先行し、147円52銭まで上げた。その後、あすの40年債入札を控えて売りが優勢になったとみられ、147円29銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は4.15％、10年債は3.45％、30年債は3.59％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.13％、英国債は3.23％、オーストラリア10年債は3.50％、NZ10年債は4.05％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　独・1月IFO企業景況感指数（予想：90.3、12月：88.6）
・24:00　カナダ中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き上げ予想）
・03:00　米財務省・5年債入札《KK》

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