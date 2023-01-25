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今日の注目スケジュール：英生産者物価産出指数、独IFO企業景況感指数、加中央銀行が政策金利発表など

2023年1月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英生産者物価産出指数、独IFO企業景況感指数、加中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀
行)
14:00　景気一致指数(11月)　　99.1
14:00　景気先行CI指数(11月)　　97.6


月例経済報告(1月)

半導体の部品や材料の開発・実装展「ネプコンジャパン」開幕


＜海外＞
06:45　NZ・消費者物価指数(10-12月)　7.2％　7.2％
09:30　豪・消費者物価指数(10-12月)　7.5％　7.3％
16:00　英・生産者物価産出指数(11月)　16.4％　17.1％
18:00　独・IFO企業景況感指数(1月)　90.1　88.6
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(1月)　　88
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.50％　4.25％


独・15年債、20年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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