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今日の注目スケジュール：英生産者物価産出指数、独IFO企業景況感指数、加中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英生産者物価産出指数、独IFO企業景況感指数、加中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀
行)
14:00 景気一致指数(11月) 99.1
14:00 景気先行CI指数(11月) 97.6
月例経済報告(1月)
半導体の部品や材料の開発・実装展「ネプコンジャパン」開幕
＜海外＞
06:45 NZ・消費者物価指数(10-12月) 7.2％ 7.2％
09:30 豪・消費者物価指数(10-12月) 7.5％ 7.3％
16:00 英・生産者物価産出指数(11月) 16.4％ 17.1％
18:00 独・IFO企業景況感指数(1月) 90.1 88.6
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(1月) 88
24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.50％ 4.25％
独・15年債、20年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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