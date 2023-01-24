ファンペップ　大幅高、23年12月期第1四半期に営業外収益0.39億円計上／新興市場スナップショット

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大幅高。23年12月期第1四半期（23年1月-3月）に営業外収益として補助金収入0.39億円を計上すると発表している。大阪大学が日本医療研究開発機構（AMED）から採択された橋渡し研究プログラム「新型コロナウイルスに対するブースタータイプのペプチドワクチン開発」に関する再委託研究開発契約に基づくもの。同大学が21年度分の確定検査の結果通知を受領したため、当該年度の委託研究開発費を営業外収益に振り替えたという。《ST》