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カーハート WIP、色落ち加工施したジャケットや「ダブルニーパンツ」 ジャーナルスタンダード別注で

2023年1月24日 08:30

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記事提供元：ファッションプレス

　ジャーナル スタンダード(JOURNAL STANDARD)から、カーハート ワーク イン プログレス(CARHARTT WIP)とコラボレーションした別注アイテムが登場。2023年1月21日(土)より、ジャーナル スタンダード各店、カーハート ワーク イン プログレス ストア 原宿・福岡ほかにて発売される。

■ジャーナルスタンダード×カーハート WIPの別注アイテム

　別注では、カーハート WIPを代表する素材、12ozのタフなコットンキャンパス生地を用いたウェアを展開。2種類のジャケットとベストに加え、定番アイテム「ダブルニ―パンツ」の全4種類を用意する。

■フェード加工とミリタリーディティールをプラス

　生地には、素材に溶け込むアスファルトカラーをベースに、様々なカラーによるピグメント染め加工を行うことで、こなれたフェード感のある風合いをプラス。ベルクロテープなど、ジャーナルスタンダードが得意とするミリタリーディティールも取り入れることで別注ならではのアイテムに仕上げた。

　なお、今回のイメージビジュアルの監修は、King Gnu(キングヌー)のメンバーであり、ミレニアム・パレード(millennium parade)を率いる常田大希が主宰する「PERIMETRON」所属のユニット・ Margt が担当。

■【詳細】

　カーハート ワーク イン プログレス×ジャーナルスタンダード
発売日：2023年1月21日(土)
販売店舗：ジャーナル スタンダード各店・公式オンライン、カーハート WIP ストア 原宿福岡・横浜・神戸・公式オンライン
価格：
・ARCTIC COAT 66,000円
・CHORE COAT 50,600円
・VEST 41,800円
・DOUBLE KNEE PANT 33,000円

【問い合わせ】
ジャーナル スタンダード 渋谷スクランブルスクエア
TEL：03-6434 1097

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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