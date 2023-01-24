関連記事
今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(1月) 48.9
09:30 サービス業PMI(1月) 51.1
09:30 総合PMI(1月) 49.7
10:00 営業毎旬報告(1月20日現在、日本銀行)
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(12月) 4.5％
14:30 東京地区百貨店売上高(12月) 7.8％
＜海外＞
17:30 独・製造業PMI(1月) 48.3 47.1
17:30 独・サービス業PMI(1月) 49.8 49.2
17:30 独・総合PMI(1月) 49.5 49.0
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(1月) 48.5 47.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月) 50.0 49.8
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(1月) 49.6 49.3
18:30 英・製造業PMI(1月) 45.3
18:30 英・サービス業PMI(1月) 49.9
18:30 英・総合PMI(1月) 49.0
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(1月) 0.50％ 0.52％
23:45 米・製造業PMI(1月) 46.5 46.2
23:45 米・サービス業PMI(1月) 46.0 44.7
23:45 米・総合PMI(1月) 45.0
アルゼンチン・ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
- 1/23の強弱材料 1/23 08:44
- 今日の注目スケジュール：米景気先行指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ラガルドECB総裁が講演など 1/23 06:30
- 1/20の強弱材料 1/20 08:35
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、米中古住宅販売件数など 1/20 06:30
- 1/19の強弱材料 1/19 08:31