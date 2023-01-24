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今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2023年1月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(1月)　　48.9
09:30　サービス業PMI(1月)　　51.1
09:30　総合PMI(1月)　　49.7
10:00　営業毎旬報告(1月20日現在、日本銀行)
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
14:30　全国百貨店売上高(12月)　　4.5％
14:30　東京地区百貨店売上高(12月)　　7.8％


＜海外＞
17:30　独・製造業PMI(1月)　48.3　47.1
17:30　独・サービス業PMI(1月)　49.8　49.2
17:30　独・総合PMI(1月)　49.5　49.0
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　48.5　47.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月)　50.0　49.8
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(1月)　49.6　49.3
18:30　英・製造業PMI(1月)　　45.3
18:30　英・サービス業PMI(1月)　　49.9
18:30　英・総合PMI(1月)　　49.0
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(1月)　0.50％　0.52％
23:45　米・製造業PMI(1月)　46.5　46.2
23:45　米・サービス業PMI(1月)　46.0　44.7
23:45　米・総合PMI(1月)　　45.0


アルゼンチン・ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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