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三機サービス エコリオの揚げカス再資源化による「エコリオステーションプロジェクト」への参画とメンテナンス契約締結を発
記事提供元：フィスコ
*15:14JST 三機サービス---エコリオの揚げカス再資源化による「エコリオステーションプロジェクト」への参画とメンテナンス契約締結を発
三機サービス＜6044＞は17日、エコリオ（本社：東京都千代田区）の揚げカス再資源化による「エコリオステーションプロジェクト」に参画し、揚げカス搾り機の据付工事・保守のメンテナンス契約を締結したと発表した。
「エコリオステーションプロジェクト」は、国内の食品製造事業者が排出する「揚げカス」を回収・加工し、資源として飼料や燃料、電気に変える循環型の再生エネルギープロジェクト。食品製造業者に設置された揚げカス搾り機で処理した油は再利用し、揚げカスはエコリオが買い取る。エコリオステーションと呼ばれる二次加工工場にて回収・加工し、発電化、飼料化される。
三機サービスは、揚げカス搾り機の据付・保守メンテナンスを担当。未来の地球環境に貢献するプロジェクトとして、取り組む意向である。《TY》
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